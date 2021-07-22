Судья от России в ЕСПЧ оценил жалобу Москвы на Киев

Судья от России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов считает, что суд будет независимо и беспристрастно расследовать межгосударственную жалобу Москвы на Киев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Такая жалоба обычно рассматривается не один год, учитывая, что Грузией и Украиной подано свыше десятка жалоб против России», — сказал он.

Дедов также отметил, что предстоит «интересный процесс».

Ранее Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

РФ обвиняет власти Украины в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в Донбассе.