США и после соглашения с ФРГ рассмотрят санкции против «Северного потока-2»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом «Северный поток — 2». Об этом она сообщила на брифинге, передает «Интерфакс».

«В соответствии с действующими законами, мы продолжим поиск объектов, которые могут участвовать в деятельности, за которую полагается ввести санкции», — сказала она.

Псаки подчеркнула, что задача Соединенных Штатов — «снизить геополитическое воздействие» проекта.

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.