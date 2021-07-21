Зеленский рассказал, что ждет от разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от встречи с американским лидером Джо Байденом ждет содержательного разговора по поводу Донбасса и реформ. Об этом он написал в своем Twitter.

«Ожидаю содержательной и плодотворной встречи с президентом США 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США — мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ», — написал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Согласно заявлению, встреча руководителей США и Украины состоится в Белом доме 30 августа 2021 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.