В Белом доме назвали дату встречи Байдена с Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, сообщается на сайте администрации главы государства.

Согласно заявлению, встреча руководителей США и Украины состоится в Белом доме 30 августа 2021 года.

«Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и наша поддержка усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится, ориентировочно, в течение нескольких недель.

В июне Байден и Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер пригласил украинского коллегу приехать с визитом в Вашингтон. Стороны также обсуждали сотрудничество США и Украины.