В Госдепе прокомментировали возможное участие США в «нормандском формате»

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле заявил, что участие США в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) не поможет решению вопроса, сообщает РБК-Украина.

Об этом он сказал во время визита на Украине.

«На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, — это, наверное, не то, что поможет решить проблему», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал подключить США к «нормандскому формату».

«Нормандский формат» представляет собой переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Участниками в переговорах выступают Россия, Германия, Франция и Украина. Объединение так назвали в связи с местом проведения первой после начала кризиса на Украине встречи глав четырех государств. Переговоры были организованы 6 июня 2014 года в нормандском замке Шато де Бенувил.