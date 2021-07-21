Мэр украинского Днепра заявил, что готовится к полету в космос

Мэр украинского Днепра Борис Филатов, занимающий 146-ю строчку в списке на полет Virgin Galactic, заявил, что готовится к полету, однако пока не знает, когда он состоится. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, он купил билет на полет еще в 2009 году, заплатив тогда $175 тыс. за место между 100-м и 200-м.

«Коммерческие полеты начнутся не раньше начала 2022 года. Сейчас будет два тестовых полета, дальше начнется подготовка. Потом нам надо будет перед полетом пройти медицинское освидетельствование, плюс подписать кучу разных бумаг – я так понимаю, отказы от претензий и прочее. И за полгода каждого из нас предупредят о том, когда будет подходить наша очередь», — подчеркнул он.

Также Филатов объяснил, почему не известно, когда состоится полет.

«Посчитать очень тяжело, я объясню почему. Челнок берет шесть пассажиров. Ну, посчитайте, 146 разделить на шесть – в принципе, это не так и долго. Вообще-то, запуски планируют чуть ли не еженедельно, когда это все встанет на рельсы. Но никто не говорит точно, потому что очень много зависит от погоды», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что космический корабль New Shepard с основателем компании Amazon Джеффом Безосом на борту был запущен со стартовой площадки в Техасе.