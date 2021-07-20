На президента Мали напали с ножом в мечети

Временный президент Мали, полковник Ассими Гоита, возглавивший африканское государство после военного переворота, подвергся нападению в мечети столицы государства Бамако. Об этом сообщает Reuters.

Двое неизвестных «попытались нанести ему удар ножом» после молитвы, которая прошла в Большой мечети по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам. — примечание «Газеты.Ru»).

По предварительным данным, Гоита не пострадал, его эвакуировали с места происшествия.

Ранее сообщалось, что президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения на его частную резиденцию.

В августе прошлого года Гоита стал главой национального комитета спасения,созданный военными, которые организовали в Мали переворот и свергли президента Ибрагима Бубакара Кейта. В мае 2021 года военными были задержаны временный президент Мали Бах Ндау и премьер-министр Моктар Уан, которые затем ушли в отставку.