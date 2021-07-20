Песков не стал комментировать подготовленный ФСБ список запрещенных к передаче сведений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать подготовленный Федеральной службой безопасности проект перечня данных, получение которых зарубежными государствами может быть использовано против России.

«Я не берусь здесь сейчас что-то комментировать, я не располагаю информацией, сам не знакомился с этим списком», — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что с вопросами об ознакомлении с перечнем следует обращаться к авторам документа.

Ранее ФСБ подготовила проект перечня данных, получение которых зарубежными государствами может быть использовано против России. К таким сведениям, в частности, отнесены данные о целевых программах корпорации «Роскосмос», их финансировании и сроках выполнения, сведения о финансовом состоянии «Роскосмоса» и финансово-экономические прогнозы развития, а также данные о проблемах, сдерживающих развитие корпорации.