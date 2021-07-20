Сенатор назвал неадекватным желание Порошенко «вернуть» Крым

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что на сегодняшний день абсолютно понятно, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Лента.ру».

По его мнению, на Украине скорее всего жалеют по поводу того, что экс-президент страны Петр Порошенко в очередной раз высказал «совершенно неадекватные мысли и свои мечты». Любой здравомыслящий человек понимает, что они никогда не реализуются, добавил он.

«Украина катится в полную пропасть именно потому, что у них такие политики. Что им в голову взбредет, то они и говорят. То они флаги собираются поднимать на центральной площади Симферополя, то еще что-нибудь. Просто это личности, которые считают свой народ глупым и всех в мире тоже», — отметил сенатор.

Кроме того, Цеков подчеркнул, что аналогичных высказываний на Украине более чем достаточно, а также обратил внимание, что чаще всего они звучат от политиков высокого ранга, которые таким образом пытаются заработать себе политические очки, «считая, что народ у них очень глупый и не понимает, как оно есть на самом деле».

Член комитета Совфеда рассказал, что надеется на то, что на Украине придут к власти адекватные люди, которые объективно будут оценивать ситуацию и внутри страны, и на полуострове.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что отберет Крым у России за год.

После чего первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал «враньем без зазрения совести» обещание экс-главы государства.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.