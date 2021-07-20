В Крыму ответили на обещание Порошенко «вернуть» полуостров Украине

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал «враньем без зазрения совести» обещание бывшего украинского президента Петра Порошенко «вернуть» полуостров через год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обещать не значит жениться. В очередной раз заигрывают с представителями крымскотатарского народа, врут без зазрения совести. Ни стыда, ни совести. Но как говаривал Жеглов в известном кинофильме, «дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова». Так и с Крымом. Дырку от бублика получите, господин Порошенко, а не Крым», — подчеркнул он.

По словам Фикса, риторика Порошенко скорее всего связана с возможными досрочными выборами на Украине.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что «отберет» Крым у России за год.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.