Зеленский: безопасность в Черном море должна стать для мира приоритетом

Развитие безопасности в Черноморском регионе должна стать приоритетом мирового сообщества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

«Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должны стать приоритетом мирового сообщества. Важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива «Крымская платформа», — сказал президент по итогам переговоров с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Молдавской Республики Майей Санду и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Глава Украины также отметил, что будет рад приветствовать присутствующих лидеров стран на ее учредительном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа.

Украина активно готовится к запуску «Крымской платформы», которая должна привлечь внимание международного сообщества к «проблеме» полуострова, а также якобы помочь Киеву с его «возвращением». Основную часть организационной работы по этому вопросу взял на себя МИД Украины, ему же предписывают и саму идею создания данной площадки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что вопрос Крыма для России закрыт. На появление информации о позитивном отношении Турции к предлагаемому Киевом формату «Крымской платформы» представитель Кремля ответил, что пересмотр вопроса о принадлежности полуострова «никак не может обсуждаться».

Крым перешел под российскую юрисдикцию весной 2014 года по итогам референдума. Москва неоднократно подчеркивала, что плебисцит прошел в соответствии с международными нормами, однако страны Запада и Украина не признают его итогов.