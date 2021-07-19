ФСБ отнесла распространение данных о Роскосмосе к угрозе для России

ФСБ подготовила проект перечня данных, получение которых зарубежными государствами может быть использовано против России, сообщает РИА Новости.

К таким сведениям, в частности, отнесены данные о целевых программах корпорации «Роскосмос», их финансировании и сроках выполнения, сведения о финансовом состоянии «Роскосмоса» и финансово-экономические прогнозы развития, а также данные о проблемах, сдерживающих развитие корпорации.

Список включает также сведения о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке, данные о разработке инноваций для космоса, о внедрении космических технологий в интересах национальной обороны и безопасности и информацию о развитии ядерной энергетики.

В перечне ФСБ также указаны сведения о наращивании возможностей системы контроля космического пространства и документирования преднамеренного воздействия на российскую орбитальную группировку, сведения о перспективах развития организациями ракетно-космической отрасли, за исключением тех, которые содержатся в открытом доступе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят построить секретные шпионские базы для отслеживания спутников России и Китая.