Эксперт: сторонники КПРФ не будут голосовать за Прилепина

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал предложение Захара Прилепина о слиянии КПРФ и партии «Справедливая Россия — За правду».

Эксперт убежден, что ситуация очень непростая и для Прилепина, и для КПРФ.

«Как показывают президентские выборы, КПРФ, пытаясь привлечь чужой электорат, теряет свой. У коммунистической партии железное ядро сторонников и это ядро не колется, чужих не принимает. Любые попытки чужих делать что-то в КПРФ снижают результаты партии на выборах. Люди, голосующие за КПРФ, голосовать за Прилепина не будут», — пояснил он.

Напомним, 19 июля сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову создать коалицию в новом созыве Госдумы, а после начать процесс объединения двух политических сил.

«С другой стороны, то, что левоцентрист Прилепин стал рваться к союзу с КПРФ — партией, которую он совсем недавно критиковал — указывает на то, что ситуация у него, дипломатически говоря, непростая.

Если ты успешно идешь вперед, то вряд ли тебе потребуется такой нервный поиск союзников на последней стадии боя. Союзников в такой ситуации ищут только в том случае, если своих сил уже не хватает», — подытожил Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru».