В Крыму заявили, что организаторов водной блокады привлекут к ответственности

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что организаторы водной блокады Крыма будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой», — сказал он.

Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет 1,47 триллиона рублей.

Ранее рабочая группа собрала информацию о 12 гражданах Украины, являющихся организаторами водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокады Крыма, а затем передали ее в правоохранительные органы.

Также старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов заявил, что из-за воссоединения Крыма с Россией украинская экономика потеряла $135 млрд.

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал подсчеты Киева относительно ущерба от присоединения полуострова к России. Политик подчеркнул, что Крым ничего не должен Украине, а выставленная сумма в размере $135 млрд якобы нанесенного ущерба взята с потолка.