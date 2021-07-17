Конституционный суд Армении признал победу партии Пашиняна на выборах

Конституционный суд (КС) Армении признал результаты внеочередных парламентских выборов действительными и отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты голосования, сообщает ТАСС.

«Оставить в силе решение ЦИК о подведении итогов внеочередных парламентских выборов. Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования», — заявил глава КС Арман Диланян.

C требованием признать недействительными результаты выборов обратились блоки «Армения» и «Честь имею» (бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии «Армянская родина» и «Зартонк».

Досрочные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня 2021 года, в них участвовала 21 партия и четыре блока. Ожидалось, что основная борьба развернется между двумя блоками — правящей партией Никола Пашиняна и оппозицией под руководством экс-президента Роберта Кочаряна.

По итогам голосования партия Пашиняна «Гражданский договор» победила с 53,91%, блок «Армения» Кочаряна набрал 21,9%.

Для проведения досрочных выборов Пашинян ушел в отставку 25 апреля и стал исполняющим обязанности главы правительства. 3 мая Национальное собрание Армении первый раз не избрало нового премьер-министра.