В Литве заявили, что Минск угрожает стране контрабандой радиоактивных материалов

Минск угрожает Литве контрабандным проникновением в республику радиоактивных материалов. Об этом заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

По его словам, эти угрозы являются инструментом гибридной войны против балтийского государства.

«Полтора месяца назад таким инструментом был захваченный самолет, который заставили приземлиться в Минске. Сегодня им стали мигранты. Он (Лукашенко — прим.) может еще придумать какие-то новые инструменты», — выразил мнение Ландсбергис.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу.

Ранее в Польше заявили о санкциях ЕС против Белоруссии за наплыв мигрантов в Литву. Отмечалось, что с начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигрантов из Азии, въехавших в республику через границу с Белоруссией. Это в 20 раз больше по сравнению с показателями прошлых лет. Евросоюз объявил, что направит дополнительные силы в Литву для усиления контроля над границей страны с Белоруссией.