Лозунг с орфографической ошибкой появился напротив посольства Кубы в США

На проезжей части улицы в Вашингтоне, где находится посольство Кубы, появилась надпись, которая содержит орфографическую ошибку. Об этом у себя в Twitter написал представитель лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в столице Соединенных Штатов Карлос Веккьо.

Он заявил, что поддерживает протестующих на острове и опубликовал фотографию, где на дороге написан лозунг Cuba libre (в переводе с испанского языка — «Свободная Куба»). При этом слово libre на асфальте нарисовано с орфографической ошибкой — libbe.

«Мы с вами, кубинские братья… Мы вместе боремся за одно: за свободу», — отметил Веккьо.

На Острове Свободы в воскресенье, 11 июля, произошли акции протеста, в которых приняли участие тысячи людей. По данным местных СМИ, акции прошли в восьми крупных городах Кубы, в том числе в столице, Гаване.

Протестующие требовали «проведения свободных выборов» и решения социальных проблем, в первую очередь нехватки продовольствия.