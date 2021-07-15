news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Меркель рассказала, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера 22:06
Видео: военный грузовик перевернулся в центре Москвы 21:59
Журова рассказала об умении Винер-Усмановой «высказать» что-то Путину 21:59
Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу в самолет в Германии 21:52
В Красноярском крае мужчина с ножом ранил пассажиров и водителя автобуса 21:43
Valve представила портативную игровую консоль Steam Deck 21:40
Овечкин не будет подписывать контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения 21:39
Захарова прокомментировала закон о государственном украинском языке 21:36
Керри пошутил о рекордной жаре в России во время его визита 21:24
Глава ДНР Пушилин намерен вступить в «Единую Россию» 21:19

Замминистра МВД Украины назвал причину отставки Авакова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку по просьбе президента Владимир Зеленского. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Это решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно», — сказал он.

Геращенко также отметил, что отставка Авакова не имела никакого отношения к визиту и встрече с временным поверенным США Джорджем Кентом.

13 июня стало известно, что глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада 15 июля одобрила отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, занимавшего этот пост с 2014 года. Нового кандидата на пост главы МВД Украины предложил президент страны Владимир Зеленский — им может стать глава Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Общение с богом не имеет конца»: не стало Петра Мамонова
Коллеги и друзья рассказали о наследии Петра Мамонова
«Режим гасит социальное пламя насилием»: удержат ли власть кубинские коммунисты
Мэр Майами предложил рассмотреть возможность военных действий на Кубе
Генпрокуратура признала деятельность американской НПО «Проект медиа»* нежелательной
Минюст внес в реестр иноагентов восемь журналистов «Проекта»
Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу в самолет в Германии
Почти 40 рейсов задержано и отменено в Шереметьево на фоне подтопления
Власти рассказали, можно ли заселиться в отели Крыма без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации
Вместе с Безосом в космос полетит 18-летний студент
Новости и материалы
Меркель рассказала, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера
Видео: военный грузовик перевернулся в центре Москвы
Журова рассказала об умении Винер-Усмановой «высказать» что-то Путину
В Красноярском крае мужчина с ножом ранил пассажиров и водителя автобуса
Valve представила портативную игровую консоль Steam Deck
Овечкин не будет подписывать контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения
Захарова прокомментировала закон о государственном украинском языке
Керри пошутил о рекордной жаре в России во время его визита
Глава ДНР Пушилин намерен вступить в «Единую Россию»
Число жертв наводнений в Германии выросло до 45 человек
РБК: Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине
Пилот «Формулы-1» рассказал об ограблении после финала Евро-2020
Врач дала четыре совета, как легче переносить жару
Керри назвал цель своего визита в Москву
Журова заявила, что всегда соглашается с Путиным
Вратарь «Коламбуса» Мерзликин рассказал, как погибший одноклубник спас ему жизнь
Евросоюз снял ограничения на въезд для граждан Украины
Врач рассказала о снижении интеллекта после COVID-19
Все новости
«Россия не в приоритете»: когда у нас появятся зарубежные вакцины
Фармэксперты назвали сроки поставки иностранных вакцин от COVID-19 в Россию
Что известно о готовившемся теракте в Москве
В ФСБ рассказали подробности задержания террориста
«У всех есть антитела»: в ЦСКА очень странно объяснили отказ игроков вакцинироваться
«Армейцы» считают, что наличие антител является медотводом от прививки
«Их нет и не будет»: почему свободные склады в Москве сразу раскупают
Ставки по аренде могут вырасти на 25% из-за рекордного спроса на склады
Число ДТП на переездах растет. Что с этим делать
В России выросло количество аварий на железнодорожных переездах
«Нужен тотальный локдаун». В «Яблоке» предложили снова ввести нерабочие дни в России
Председатель партии «Яблоко» попросил Путина ужесточить антиковидные ограничения
Инструмент ультракапитализма и обман: что думает создатель Dogecoin о криптовалюте
Автор мемной криптомонеты назвал блокчейн финансовой пирамидой
Майкла Калви просят осудить условно
Гособвинение запросило для Майкла Калви шесть лет условно
Бог устал нас любить: завершился первый сезон «Локи» — кажется, лучшего сериала Marvel
На Disney+ вышла последняя серия «Локи». Что это было — и что нас ждет дальше?
Самолеты стоят в воде. В Шереметьево затопило летное поле
Из-за затопления части аэропорта Шереметьево 16 рейсов перенаправили в другие города
Рулон, оборотень и картина на стене. Самые странные телевизоры
LG откроет предзаказ на сворачивающийся телевизор
Почему в России пока не планируют ввозить иностранные лекарства
В Кремле заявили, что не обсуждают закупку зарубежных вакцин
Умер Петр Мамонов
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях