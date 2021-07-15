Талибы* предложили Кабулу перемирие в обмен на освобождение 7 тысяч заключенных

Боевики радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)» предложили трехмесячное перемирие правительству Афганистана в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных. Об этом сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на представителя делегации правительства Афганистана Надера Надери.

Отмечается, что талибы также предложили исключить имена их лидеров из «черного списка» ООН».

По словам Надери, это «серьезное требование». Он подчеркнул, что, когда были освобождены 5 тыс. заключенных талибов, «это не облегчило ситуацию, а, напротив, привело к эскалации напряженности».

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

Ранее в МИД России призвали сформировать коалиционное правительство в Афганистане.