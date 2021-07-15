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МИД заявил, что Украина забывает о необходимости защиты русского языка

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Власти Украины, торжественно отмечая день конституции страны, забывают о несоблюдении ее множества положений, в частности о защите русского и других языков. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что речь идет о тесте 10-й статьи Конституции Украины: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины».

По слом Захаровой, украинские политики забывают и о международных обязанностях страны, в частности, о необходимости следовать подтвержденному решением Совета Безопасности ООН минскому Комплексу мер по урегулированию ситуации в Донбассе.

Дипломат также обратила внимание на то, что в украинскую конституцию многократно вносились изменения.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский назвал конституцию по случаю праздника «молодой и мудрой». Я бы добавила - многострадальной. Ибо когда мудрость приходит в молодости, без мучений не обошлось», — написала официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о русском языке служат примером дикой и антидемократической логики.

13 июля украинский лидер заявил, что русский язык не является собственностью России. При этом он подчеркнул, что сейчас не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано.

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