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Вдова президента Гаити опубликовала свои фото из госпиталя и поблагодарила врачей

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Dieu Nalio Chery/AP

Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз поблагодарила врачей за медицинскую помощь и опубликовала свои фото из госпиталя, куда она была доставлена для восстановления после ранений. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Спасибо команде ангелов-хранителей, которые помогли мне пережить это ужасное время. Благодаря вашей нежности, доброте и заботе я смогла выстоять. Спасибо, спасибо, спасибо», — написала она.

Ранее сообщалось, что полиция Гаити задержала еще двоих подозреваемых в убийстве президента.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

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