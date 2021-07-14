Захарова назвала обвинения ФРГ в адрес RT недопустимыми и безосновательными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва считает недопустимыми безосновательные нападки со стороны руководства Германии на телеканал RT Deutsch. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Попытки дискредитировать и оклеветать журналистов RT-Deutsch, среди которых к тому же в основном граждане ФРГ, в корне противоречат обязательствам Германии по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений, закрепленным в целом ряде международных документов», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что, нападая на СМИ, Берлин грубо попирает ценности демократии, продвижение которых, в том числе далеко за пределами собственных границ, он декларирует своим приоритетом.

Ранее в интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag президент бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле выразил мнение, что с помощью телеканала RT Россия якобы пытается намеренно манипулировать немцами с русскими корнями.