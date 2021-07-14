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Опрос: рейтинг президентской партии на Украине достиг почти 26%

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РИА «Новости»

Парламентский рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга Народа» поднялся с 23,3% в июне до 25,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса центра «Социальный мониторинг».

«На втором месте «Оппозиционная платформа» - 15,9%, «Европейская солидарность» -15,5%, «Батькивщина» - 11,9%, партия бывшего главы Службы безопасности Игоря Смешко «Сила и честь» – 5,8%»», — говорится в результатах опроса.

Согласно исследованию, президентская партия получила бы в парламенте 149 мест, а «Оппозиционная платформа» - 100, «Европейская солидарность» - 94, «Батькивщина» - 73, «Сила и честь» - 34.

При этом против проведения досрочных выборов в Раду высказалось 45,3% против 44,3% граждан, поддерживающих такое решение.

Опрос проводился с 29 июня по 9 июля среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом личного интервью по месту проживания.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил об «очень качественном» обмане президента Украины, утверждая, что тот говорил «ста голосами», пытаясь угодить всем и сразу. По его словам, украинцы допустили большую ошибку, избрав Зеленского президентом страны. По его мнению, важную роль в этом сыграл сериал «Слуга народа», с главным героем которого пытался себя ассоциировать Зеленский.

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