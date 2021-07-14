Президента Бразилии доставили в больницу

Президент Бразилии Жаир Болсонару доставлен в больницу в Бразилиа, столице страны, передает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что политик пожаловался на боли в животе, сейчас он проходит обследование. Другие детали не сообщаются.

Ранее Верховный суд Бразилии санкционировал уголовное расследование в отношении президента страны Жаира Болсонару, который обвиняется в совершении должностного преступления при закупке индийской вакцины Covaxin.

В решении, вынесенном в пятницу, 3 июля, судья Верховного суда Роза Вебер заявила, что материалы дела подкреплены недавними показаниями в комитете Сената, который занимается расследованием действий правительства в связи с пандемией COVID-19.