Пушков отреагировал на признание Кучмы об обманутых украинцах

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости в 1991 году.

По его мнению, признание Кучмы очень важно и оно может продемонстрировать, какими соображениями руководствуются власти Украины.

«Кучма вскрывает механизмы цветных переворотов и ложь украинской элиты — от Кравчука до нынешних времен. Вся идея «процветающей независимой Украины» построена на вранье», — написал сенатор.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что власти страны обманывали украинский народ перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. По его мнению, сейчас наступила расплата за ложь, когда Россия начала торговать нефтью и газом по мировым ценам. Он отметил, что это привело к гиперинфляции на Украине, так как до распада Советского союза она платила за эти ресурсы по ценам «меньше чая, меньше воды».