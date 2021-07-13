Зеленский выдвинул кандидата на пост главы МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатом на должность главы Министерства внутренних дел Украины главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Об этом заявил депутат «Слуги народа» Александр Качура, передает РИА «Новости».

«Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами», — сказал он.

Депутат уточнил, что голосование о назначении пройдет в эту пятницу, 16 июля.

Ранее СМИ сообщили, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. По информации источников, Верховная рада может рассмотреть заявление главы МВД 15 июля.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года и переназначен на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.