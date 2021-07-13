Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

По информации источников агентства УНН, Верховная рада может рассмотреть заявление главы МВД 15 июля.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года и переназначен на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.

В марте текущего года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, поэтому предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. По мнению министра, за рубежом украинские русскоязычные телеканалы имели бы большой спрос.