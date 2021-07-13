Захарова назвала антидемократичными слова Зеленского о языке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram назвала антидемократичными слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не стоит поднимать вопрос о языке, потому что в этой сфере сложно найти справедливость.

По ее словам, Киев распространяет такой принцип и на другие вопросы.

«Сложно найти справедливость — не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы. Дикая логика, антидемократичная», — написала дипломат.

Ранее Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. При этом он подчеркнул, что сейчас не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано. Позже его слова прокомментировали в российской Госдуме.