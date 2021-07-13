В Госдуме ответили на заявление Зеленского о русском языке

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Внешний долг России составил $471,4 млрд 16:56
Врач объяснил, почему болит рука после прививки от коронавируса 16:55
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно хранить ягоды в холодильнике 16:55
Семин — о переходе Иосифова в «Вильярреал»: это погрешность российской... 16:52
На Украине требуют 15-летнего контракта с Россией на транзит газа 16:43
Жириновский назвал главные проблемы российского футбола 16:40
Пушков оценил требование ЕСПЧ признать однополые браки в России 16:33
Рассел Кроу отстоял многотысячную очередь ради вакцины 16:31
Большинство клубов РПЛ против реформ в российском футболе 16:28
Врач перечислила самые частые осложнения у пациентов с коронавирусом 16:27

В Госдуме ответили на заявление Зеленского о русском языке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о русском языке, сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь украинского лидера сводится к трем постулатам — «во всем виновата Россия, Украина — это Европа и самая свободная страна на земле».

«Длинный язык Зеленского заблудился в лабиринте. Какой-то маловразумительный набор слов и лозунгов. <...> Теперь уже и русских лишил права на авторство по родному языку. А чей же тогда русский язык? В образе Зеленского мы видим мечущегося как в бреду человека, который примерил не свой пиджак, а теперь и носить не получается, и снять не солидно», — сказал Бальбек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. При этом он подчеркнул, что сейчас не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Не по-братски»: как на Украине воприняли статью Путина
Зеленский похвалил статью Путина и предложил обсудить ее лично
Маск покидает Землю
Глава SpaceX Илон Маск купил билет на космический корабль Брэнсона
Разговор особый: как полиция США меняет голос при встрече с афроамериканцами
Ученые нашли расизм в беседах полицейских США с чернокожими водителями
Пушков оценил требование ЕСПЧ признать однополые браки в России
«Пора уходить»: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
Жителей Европейской части России предупредили о «махровой» жаре
Жара и пандемия коронавируса вызвали рост смертности в Москве
Новости и материалы
Внешний долг России составил $471,4 млрд
Врач объяснил, почему болит рука после прививки от коронавируса
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно хранить ягоды в холодильнике
Семин — о переходе Иосифова в «Вильярреал»: это погрешность российской футбольной системы
На Украине требуют 15-летнего контракта с Россией на транзит газа
Жириновский назвал главные проблемы российского футбола
Рассел Кроу отстоял многотысячную очередь ради вакцины
Большинство клубов РПЛ против реформ в российском футболе
Врач перечислила самые частые осложнения у пациентов с коронавирусом
Студентов без прививки или антител пустят на очные занятия ВШЭ только с ПЦР-тестом
Истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США
В бундесвере начало работу космическое командование
Бывшая девушка задержанного за угрозу выкинуть ребенка с балкона «не удивилась» ситуации
В Москве полицейские спасли мужчину, решившего спрыгнуть с 11-го этажа
Адыгея будет принимать туристов только с иммунитетом к COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом
ЕСПЧ призвал Россию признать однополые союзы
Игнатьев заявил, что настал момент для революционных изменений в российском футболе
Участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» иностранцы будут выдворены из России
Все новости
РПЛ может перейти на «швейцарскую» систему
РФС предложил новый формат чемпионата России по футболу
«Люди ведомы эмоциями»: муфтий осудил массовую драку мигрантов
Муфтий напомнил о запрете на агрессию в месяц Зуль-хиджа после драки мигрантов в Москве
Пять причин плача: в Испании создали переводчик детских криков
Испанский стартап нашел способ определять, почему плачут младенцы
«Не нам решать»: когда ВОЗ и ЕС одобрят «Спутник V»
В РФПИ рассказали о предстоящей инспекции ВОЗ по «Спутнику»
«Странные «хотелки»: некурящим предложили увеличить отпуска
В ОП считают, что некурящим работникам требуется дополнительные 10 дней отпуска
«Был жуткий звук». Что известно о взрыве в гостинице в Геленджике
Прокуратура начала проверку после взрыва в гостинице в Геленджике
Под парусом на Ладоге или «5 звезд» в Египте: где отдохнуть вдвоем на 100 тысяч рублей
Туроператоры и агрегаторы предложили недорогие варианты отдыха
«Забили стрелку»: сотни мигрантов дрались 5 часов в Москве
Московские полицейские задержали более 90 мигрантов после драки в Кузьминках
От Сталина до Трампа: любимые исполнители и песни мировых лидеров
Какие песни слушают Путин, Зеленский и другие президенты
«Краш на веки вечные»: TikTok влюбился в Круэллу
Пользователи соцсетей выбрали новую модель для подражания
«Призываю вакцинироваться как можно скорее»: во Франции ужесточают антиковидные меры
Макрон ввел обязательную вакцинацию для медиков и вход в рестораны по санитарным пропускам
«Люди боятся»: большинство россиян меняют работу без предупреждения начальства
Две трети россиян начинает поиски новой работы, не уволившись со старой
Мощный взрыв в гостинице в Геленджике
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях