В Госдуме ответили на заявление Зеленского о русском языке

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о русском языке, сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь украинского лидера сводится к трем постулатам — «во всем виновата Россия, Украина — это Европа и самая свободная страна на земле».

«Длинный язык Зеленского заблудился в лабиринте. Какой-то маловразумительный набор слов и лозунгов. <...> Теперь уже и русских лишил права на авторство по родному языку. А чей же тогда русский язык? В образе Зеленского мы видим мечущегося как в бреду человека, который примерил не свой пиджак, а теперь и носить не получается, и снять не солидно», — сказал Бальбек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. При этом он подчеркнул, что сейчас не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано.