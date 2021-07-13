Экс-президент Украины рассказал, как власти страны обманули людей в 1991 году

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что власти страны обманывали украинский народ перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале History Lab.

«Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», — сказал он.

По мнению политика, сейчас наступила расплата за ложь, когда Россия начала торговать нефтью и газом по мировым ценам. Он отметил, что это привело к гиперинфляции на Украине, так как до распада Советского союза она платила за эти ресурсы по ценам «меньше чая, меньше воды».

Кучма заявил, что, получив независимость, Украина взяла курс на самоуничтожение и растратила весь научно-технический и человеческий потенциал.

Экс-президент привел в пример ситуацию с торговлей оружием, отметив, что когда-то Украина была главным экспортером в мире, однако впоследствии «без боя» сдала позиции.

Ранее бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко заявил, что Украина в свое время повлияла на распад СССР. Он отметил, что непосредственно нежелание руководства УССР подписывать договор о Союзе Суверенных Государств привело к провалу.