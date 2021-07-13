Ряд задержанных за убийство президента Гаити оказались информаторами США

Несколько подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза ранее были информаторами правоохранительных органов США, передает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Как рассказали источники, к таким выводам пришли следователи, которые выясняли обстоятельства случившегося. В материале приводится заявление Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США, которое подтвердило, что один из подозреваемых периодически являлся для его сотрудников «конфиденциальным источником» информации.

В заявлении также сказано, что после убийства политика этот информатор связался с сотрудниками управления. Те призвали его сдаться местным властям, а также уведомили о данных контактах официальных лиц в Гаити. В итоге указанный информатор и еще один подозреваемый сдались гаитянским властям. В публикации говорится, что в управлении осведомлены о том, что название DEA выкрикивали некоторые участники нападения на Моиза.

По данным источников телеканала, некоторые подозреваемые ранее являлись информаторами Федерального бюро расследований США. Представители ФБР не стали комментировать данную информацию, однако заявили, что при проведении расследований используют «законные источники для сбора разведывательных данных».