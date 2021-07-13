Посол Антонов заявил, что Россия требует от США уважения

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не ждет от США услуг, однако требует уважения. Об этом он сказал, выступая перед русскоговорящими студентами Мидлберийского Института. Текст его речи в своем Facebook опубликовала российская дипмиссия.

«Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения», — сказал Антонов.

Как указал он, Россия ожидает, что ее интересы будут учитываться.

Дипломат также отметил, что «в нынешней турбулентной глобальной обстановке» необходимо «научиться сотрудничать ради безопасности и процветания» российских и американских граждан.

Антонов подчеркнул, что российская сторона готова к такой работе.

«Опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют от них сотрудничества. Конечно же, для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки», — добавил он.

Ранее Антонов назвал главную задачу в отношениях России и Соединенных Штатов.