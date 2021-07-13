Bloomberg: Меркель унизила Байдена решением поддержать «Северный поток — 2»

Публицист Андреас Клут в своей статье для агентства Bloomberg выразил мнение, что вместо поддержки остальной части Запада в противостоянии с Россией канцлер ФРГ Ангела Меркель лишь унизила президента США Джо Байдена.

Автор назвал проявлением пренебрежительного отношения к главе Белого дома отказ немецкого политика «хотя бы на дюйм» пойти на встречу требованиям Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».

«Меркель подвела США и Европу и оставила своему приемнику только плохие варианты», — заявил Клут.

Он считает, что так называемую геополитическую угрозу от российского проекта видят в Польше, странах Балтии, Франции и Евросоюзе. По словам публициста, немцы при этом «продолжают прятать головы в песок, как геополитические страусы».

Клут также утверждает, что упорная защита трубопровода окажется «пятном на репутации» канцлера, поскольку ее позиция отталкивает Соединенные Штаты и европейских партнеров, демонстрируя «лицемерие страны».