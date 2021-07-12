В Грузии оппозиционные депутаты объявили бойкот парламенту

В Грузии депутаты оппозиционных фракций «Единое национальное движение» и «Лело» объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьера Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не будем дальше участвовать в этом рутинном процессе, который происходит в этом лицемерном, фальшивом парламенте. Мы будем с гражданами и журналистами Грузии... Мы будем участвовать в парламенте только в процессе, который связан с объявлением вотума недоверия правительству Грузии», — сказала член партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.

Она добавила, что политсила будет участвовать только в голосовании по конституции Грузии, что означает переход к пропорциональной системе.

С заявлением о прекращении работы депутатов в парламенте выступил и лидер фракции «Лело» Бадри Джапаридзе. По его словам, деятельность политиков в парламенте возобновится только после отставки премьера и назначении досрочных парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что в парламенте Грузии подрались журналисты и депутаты.