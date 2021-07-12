Захарова обвинила дипломата США в краже железнодорожной стрелки

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram обвинила сотрудника американского посольства в Москве в том, что он украл железнодорожный стрелочный указатель и сравнила ситуацию с рассказом «Злоумышленник» А.П.Чехова.

«То, что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого драматурга, но и, как выясняется, Посольство США в Российской Федерации», — написала она.

Дипломат рассказала, что случай произошел на железнодорожной станции Осташков в Тверской области. Тогда на разъезде пропала стрелка. Камеры зафиксировали, что ее снял мужчина и положил в багажник машины с дипломатическими номерами.

В этот же день машину остановили сотрудники ДПС за нарушение правил дорожного движения. Водителем оказался американский дипломат. Официальный представитель МИД добавила, что Вашингтон отозвал своего сотрудника в США.

«Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области?» — задалась вопросом Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала американцам совет — переключить внимание с «русской угрозы» на пришельцев и НЛО.

В рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник» сторож ловит мужика, который откручивает гайки на железной дороге. После этого следователь на допросе выясняет, что деревенские мужики используют гайки как грузила, чтобы вплетать их в сети ловить рыбу для богатых господ. Пойманный считает себя невиновным и отрицает, что делал что-то плохое, хотя следователь пытается ему разъяснить, что из-за этого могли погибнуть люди.