Германия преуспеет больше, если выйдет из состава Европейского союза и создаст «новое европейское пространство». Об этом заявил в интервью Welt лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.

Политик считает, что к новому объединению — европейской экономической группе интересов — должна присоединиться и Россия.

Депутат также высказался о влиянии психологической войны союзников, главным образом США, на национальную идентичность и культуру немцев.

В качестве примера он привел политику Вашингтона в отношении «Северного потока — 2». Крупалла считает такую политику «целенаправленной стратегией по дезинформации и манипуляции мнением» ради стратегических интересов американцев.

Ранее в Германии призвали Запад перестать считать Россию отсталой страной.