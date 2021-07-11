Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской

Литва отказалась выдать бывшего кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланe Тихановскую белорусским властям. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

«Мы направили и направляем соответствующие документы, пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче», — сказал он.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что Тихановская все еще находится в межгосударственном розыске в СНГ.