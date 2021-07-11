Во Франции выразили сожаление, что Греция признает вакцины России и КНР

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сожалеет о том, что Греция допускает в страну людей, привитых вакцинами от коронавируса российских и китайских производителей.

«Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Я сожалею, что Греция поступает подобным образом, допуская приезд людей с прививками другими вакцинами», — сказал он в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос относительно препаратов их России и Китая.

Ранее Франция призывала страны Европейского союза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. В свою очередь в Кремле посчитали такое заявление «дискриминацией, которая неприемлема в демократическом обществе». В Пекине также раскритиковали призыв Парижа.

В настоящее время в ЕС одобрены и используются четыре препарата от коронавируса — Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.