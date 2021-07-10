В Крыму высказались о планах Киева депортировать россиян с полуострова

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что сценарий киевских властей по депортации российских граждан с полуострова «несбыточен». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. <...> Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоевано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершенно случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял», — сказал он.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что после того как страна вернет себе Крым, она выгонит оттуда 500 тыс. россиян. Речь шла о российских гражданах, приехавших туда после 2014 года.

По словам политика, в Киеве есть разные точки зрения на счет российских граждан в Крыму. Себя Резников назвал сторонником юридических процедур под названием «выдворение».