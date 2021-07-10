Захарова прокомментировала публикацию фото Лаврова с талибами*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров не встречался с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в рамках их нынешнего визита в Москву. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Сколько еще могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же», — написала она.

По ее словам, фото, на котором запечатлены Лавров и представители «Талибана», было сделано еще в 2019 году на торжественном заседании, посвященном столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

Ранее сообщалось, что делегация политического офиса террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России) прибыла в Москву. Делегация состоит из четырех человек, возглавляет группу шейх Шахабуддин Делавар.

Ранее в разговоре с «Газетой.Ru» сенатор Владимир Джабаров допустил, что Москва в будущем может наладить отношения с «Талибаном». По его словам, Россия готова взаимодействовать с любой законной властью Афганистана, в том числе с талибами, если они ей станут.