Гаити просит США ввести войска после убийства президента

Власти Гаити обратились к Соединенным Штатам с просьбой ввести в республику американские войска после убийства президента страны Жовенеля Моиза, сообщает Reuters со ссылкой на уполномоченного по вопросам выборов в Гаити Матиаса Пьера.

По его словам, такая мера необходима для защиты ключевой инфраструктуры республики.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

По последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству президента.