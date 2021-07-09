У Зеленского сменился пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Юлию Мендель с должности своего пресс-секретаря. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Вместо Мендель эту должность займет телеведущий Сергей Никифоров. Документ о его назначении также опубликован.

Никифорову 34 года. Он окончил факультет журналистики Киевского национального университета, после чего работал корреспондентом на украинском телевидении. Также он имеет опыт работы на канале Euronews. Последним местом его работы был телеканал «Украина 24», где он вел утреннее шоу.

В конце апреля сообщалось, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала заявление об увольнении. Она заняла эту должность 3 июля 2019 года. В офисе главы государства рассказали, что она продолжит работать в администрации, однако на другом направлении.