Талибы* настаивают на отмене всех санкций против движения

Санкции против талибов (организация запрещена в России) должны быть отменены, это было частью договоренности с США. Об этом заявил глава прибывшей в Москву делегации радикального афганского движения «Талибан» Шахабуддин Делавар, передает РИА «Новости».

«Несмотря на то, что соглашение (с США от 2020 года) мы соблюдали, санкции против нашего движения не аннулированы, не выполнялись и другие положения», — сказал Делавар во время пресс-конференции в российской столице.

Представители Талибана прибыли в российскую столицу накануне, 8 июля.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

Ранее замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов заявил, что Россия призывает Соединенные Штаты к ответственному подходу в вопросе вывода своих сил из Афганистана, чтобы уход американцев негативно не отразился на сфере безопасности на афганском пространстве.