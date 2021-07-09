В МИД Украины упрекнули НАТО из-за России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в том, что Североатлантический альянс прислушивается к мнению России в вопросе членства Киева в организации. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляция велась на странице МИД Литвы в Facebook.

«С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку «мы должны считаться с Россией»», — сказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона осознает, что «так функционирует политика».

Дипломат также заявил, что Украину не надо упрекать в недостатке реформ. Он отметил, что что страна провела «достаточно» преобразований в сфере обороны, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Ранее Кулеба заявил, что Украина хочет узнать честный ответ о сроках вступления в НАТО.