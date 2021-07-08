Байден объявил о завершении самой длительной войны США

США завершат самую длительную военную кампанию в своей истории, когда последние американские солдаты покинут Афганистан. Об этом президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил на пресс-конференции в Белом доме, передает Bloomberg.

«Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумного ожидания того, что может быть достигнут иной результат. Соединенные Штаты не могут позволить себе оставаться связанными с политикой, созданной в том мире, каким он был 20 лет назад», — сказал он.

Ранее Байден заявил, что военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане завершится 31 августа.

В 2020 году США и движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что обстановка в Афганистане обостряется в том числе из-за вывода американских войск, которые на протяжении длительного времени способствовали стабилизации в регионе.