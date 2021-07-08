Украина потребовала «честный ответ» о сроках вступления в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна хочет узнать честный ответ о сроках вступления в НАТО. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В своем обращении Кулеба отметил, что Украина уже провела реформы в сфере обороны и безопасности и намерена продолжать изменения в этих в сферах и в дальнейшем, чтобы больше соответствовать стандартам НАТО.

«Мы хотим услышать честный ответ взамен, ответа на вопрос «когда?». Мы понимаем, что членство в НАТО — это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали уже достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции», — подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что на решение о вступлении в НАТО может повлиять и Россия. По утверждениям Кулеба, за закрытыми дверьми идет обсуждение, что сейчас не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку для этого нужно учитывать мнение РФ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев рассказал о том, что регулярные заявления руководства страны о вступлении в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики в Киеве.