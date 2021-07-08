Пушков заявил о наглости требований Украины по отношению к НАТО

НАТО устала от напора Украины по вопросу ее вхождения в альянс, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

«В НАТО устали от нагловатого украинского напора и чуть ли не требований Киева принять Украину в альянс - причем здесь и сейчас. «Пустите нас в НАТО! - кричат в Киеве. - Пустите! И тогда мы покажем России! А вы будете нас защищать! И вооружать! И кормить! Пустите!»», — написал Пушков.

В ответ альянс, по его словам, показывает «чудеса изворотливости», но в нем зреет раздражение.

«В НАТО не любят, когда им пытаются диктовать решения. Более того, решения, которые способны взорвать единство альянса, поскольку Европа, за исключением ее русофобского крыла, категорически не хочет видеть Украину в составе НАТО», — пояснил политик.

Такая позиция, считает он, связана с намерениями Украины «паразитировать» на альянсе и вовлечь организацию в военный конфликт с Россией. Подобного мнения придерживаются и в США, полагает Пушков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев ждет приглашения в НАТО и не намерен просить об этом. По его оценкам, Украина заслуживает быть полноправным членом альянса «среди мощных стран».

В ответ на это спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что «это так не работает» и указал на то, что альянс пока не готов к расширению.

До этого на саммите в Брюсселе в июне 2021 года лидеры Североатлантического альянса поддержали право Украины и Грузии на присоединение, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в НАТО.