Полпред президента обвинил Украину в создании условий для ухудшения экологии Крыма

Полпред президента России в Южном федеральном округе Крыма Владимир Устинов заявил о внешнеполитическом давлении Украины на полуостров. Об этом он сообщил на совещании в Майкопе с участием секретаря Совбеза Николая Патрушева, передает РИА «Новости».

«Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове», — сказал он.

Ранее бывший первый замглавы МИД Украины, экс-посол страны в США Александр Чалый назвал причины, из-за которых Киев фактически сам отказался от Севастополя.

Как указал дипломат, Украина была «последним яблоком раздора» в холодной войне. Он отметил, что США и СССР были «не готовы признать определенный статус безопасности» республики.

Он также рассказал, что Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины стало другим документом, который потерял силу по инициативе Киева.