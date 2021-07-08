El Mundo: пресс-конференцию премьера Испании прервали из-за российского самолета

Пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Литве была прервана из-за обнаруженного над Балтийским морем неопознанного российского воздушного судна. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на источники с базы альянса.

На записи видно, что участники пресс-конференции выступали на фоне одного из истребителей. Через несколько минут после начала брифинга был получен сигнал об опасности и политиков попросили отойти, чтобы самолет мог взлететь.

По словам источников, это «обычные действия российской авиации». На данный момент неизвестно, идет речь об одном самолете ВВС России или о нескольких.

СМИ дополняет, что самолет пролетал над Балтийским морем без опознавательных знаков и без какой-либо предварительной связи с гражданскими диспетчерскими вышками.

После вылета истребителей НАТО пресс-конференция была возобновлена.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция премьера Испании на базе НАТО в Литве была прервана сигналом о тревоге.