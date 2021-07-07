Эксперт оценил доклад о возрастающей политической конкуренции в России

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян подвел итоги прошедшей в среду пресс-конференции, на которой был представлен доклад о возрастающей политической конкуренции в России.

По мнению эксперта, предстоящие выборы 19 сентября будут очень активными, потому что, помимо депутатов Госдумы, будут еще 39 кампаний по выборам в Законодательные собрания.

«У нас довольно много партий бьются за региональные мандаты, то есть у нас в одном регионе будет от четырех до десяти партий. Это много, потому что мы привыкли, что традиционно бьются где-то три партии. В этот раз активность побольше», — говорит Кирьян.

Также собеседник «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от выборов депутатов Государственной думы VIII созыва.

По словам Кирьяна, главная интрига будет заключаться в распределении мест между КПРФ, «Справедливой Россией» и ЛДПР.

«Прогнозы — дело неблагодарное, особенно за 70 дней до выборов. У меня нет никакой уверенности, как будут делиться третье и четвертое место. При этом, возможно, мы увидим еще и пятую партию. Такое исключать совершенно нельзя. Что-то могут попытаться сделать «Яблоко» или «Новые люди».

Будет интересно смотреть, особенно на регионы. Надо сказать, что конкуренция между партиями в регионах возрастает. Это видно и по количеству заявленных партий, и по количеству общего числа кандидатов, которое они ходят выставить на выборы. Наверное, эта кампания в Государственную думу будет более активная и массовая, чем прошлые. Но оно и понятно, потому что все потихоньку меняется и расширяется», — подытожил Кирьян.